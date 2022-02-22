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В РПЦ ответили на вопрос, останется ли Донбасс у Украинской церкви

19:45 22.02.2022 Источник: НГ Религии

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда уклончиво ответил на влпрос агентства ТАСС, повлияет ли признание Россией народных республик Донбасса на изменение территориально-административного деления Московского патриархата. Сейчас Донецк и Луганск считаются канонической территорией Украинской православной церкви. Впрочем, Крым и Севастополь после 2014 года так и не поменяли украинскую церковную юрисдикцию.

"Русская православная церковь, не являясь субъектом международного права, не обладает полномочиями для признания или непризнания государств. Такими полномочиями обладают только другие государства и международные организации. Границы государств, расположенных в пределах канонической территории Русской церкви, многократно менялись, а церковное единство всегда сохранялось. Вместе с тем церковь с уважением относится к политическому выбору народов", - сказал Легойда, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР.
Глава синодального отдела добавил, что в настоящий момент у него нет ответа на вопрос, "будут ли последствия политико-правовых решений для церковного управления". "Данный вопрос, если он встанет, будет рассмотрен высшими органами церковной власти в принятом порядке", - сказал Легойда.

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