Путин: Теперь Минских соглашений не существует

20:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин признал, что Минских соглашений больше не существует после признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«В этом смысле, да, конечно, теперь Минских соглашений не существует. Чего же их выполнять, если мы признаем независимость этих образований?» — отметил глава государства во вторник на пресс-конференции.