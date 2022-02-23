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ВС Украины объявили о начале призыва резервистов

11:30 23.02.2022 Источник: Интерфакс

Призыв резервистов в ряды вооруженных сил Украины начинается в среду, 23 февраля, сообщает командование Сухопутных войск ВСУ.

"Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы - 1 год", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В командовании уточнили, что резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

"За призванными резервистами, согласно закону Украины, будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата", - подчеркивается в сообщении.

Согласно приказу президента Украины, резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части, по телефонному звонку или получив повестку.

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