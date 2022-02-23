Число эвакуированных из Донбасса при обострении ситуации может достичь 500 тыс. человек - врио главы МЧС

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число эвакуированных жителей Донбасса может достичь 500 тыс. человек в случае осложнения обстановки в ДНР и ЛНР. Как сообщил в среду врио главы МЧС России Александр Чуприян, такую информацию ему предоставили руководители двух республик.



«Главы республик написали на мое имя в оперативный штаб письмо, что если оперативная обстановка ухудшится, то количество эвакуированных людей будет полмиллиона. Поэтому мы сейчас работаем со всей страной», — сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями партии «Единая Россия».



По его словам, сейчас никаких организационных проблем со встречей и размещением эвакуированных нет. «Сейчас поток чуть-чуть меньше. Но мы не знаем, какой ситуация будет дальше», — отметил врио министра.



