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Число эвакуированных из Донбасса при обострении ситуации может достичь 500 тыс. человек - врио главы МЧС

12:30 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число эвакуированных жителей Донбасса может достичь 500 тыс. человек в случае осложнения обстановки в ДНР и ЛНР. Как сообщил в среду врио главы МЧС России Александр Чуприян, такую информацию ему предоставили руководители двух республик.

«Главы республик написали на мое имя в оперативный штаб письмо, что если оперативная обстановка ухудшится, то количество эвакуированных людей будет полмиллиона. Поэтому мы сейчас работаем со всей страной», — сказал Чуприян на совещании с региональными отделениями партии «Единая Россия».

По его словам, сейчас никаких организационных проблем со встречей и размещением эвакуированных нет. «Сейчас поток чуть-чуть меньше. Но мы не знаем, какой ситуация будет дальше», — отметил врио министра.

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