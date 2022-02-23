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Из-за водной блокады ущерб Крыма со стороны Украины составил более 150 млрд рублей - власти

14:30 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Документально подтвержденная сумма ущерба бюджету Республики Крым из-за водной блокады со стороны Украины составила более 150 млрд рублей. Тысячи юридических лиц понесли убытки, сообщил ТАСС в среду глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Ранее сообщалось, что власти Крыма готовят материалы для иска по ущербу от блокады.

«Тысячи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей пострадали в результате водной блокады. Они могут, заплатив госпошлину, присоединиться к иску. На данный момент документально подтверждена сумма [ущерба от водной блокады] в размере более 150 млрд рублей, подписаны все необходимые документы. Когда мы просчитывали весь ущерб экономике Крыма — сумма была почти 1,5 трлн рублей», — сказал Трофимов.

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