Из-за водной блокады ущерб Крыма со стороны Украины составил более 150 млрд рублей - власти
14:30 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее сообщалось, что власти Крыма готовят материалы для иска по ущербу от блокады.
«Тысячи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей пострадали в результате водной блокады. Они могут, заплатив госпошлину, присоединиться к иску. На данный момент документально подтверждена сумма [ущерба от водной блокады] в размере более 150 млрд рублей, подписаны все необходимые документы. Когда мы просчитывали весь ущерб экономике Крыма — сумма была почти 1,5 трлн рублей», — сказал Трофимов.
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