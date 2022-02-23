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Украина получит от Великобритании гарантию по кредитам до $500 млн - Трасс

14:40 23.02.2022 Источник: Интерфакс

Правительство Великобритании объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине, сообщила министр иностранных дел Лиз Трасс.

"Великобритания гарантирует кредиты на сумму до $500 млн, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ", - написала Трасс в своем Twitter в среду.

Согласно информации на сайте правительства Великобритании, Соединенное королевство готово предоставить гарантии кредитования Multilateral Development Bank (MDB) для проектов, которые будут поддерживать экономическую стабильность и жизненно важные реформы, такие как борьба с коррупцией.

"Мы готовы предложить прямую экономическую поддержку, предоставить оборонительное оружие и разоблачить попытки России разработать фальшивые предлоги для вторжения", - приводит слова Трасс сайт правительства.

Отмечается, что в декабре Великобритания также увеличила объем финансовой поддержки, доступной Украине от UK Export Finance (UKEF) - до 3,5 млрд фунтов стерлингов - и подписала новый договор касательно повышения военно-морского потенциала Украины.

"Эта экономическая поддержка идет в дополнение к увеличению поддержки военной техники со стороны Министерства обороны и усилению поддержки гуманитарной системы в Украине", - говорится в сообщении.

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