Андрей Воробьев поздравил военных медиков с Днем защитника Отечества

15:05

Фото пресс-службы правительства

Московской области



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил с Днем защитника Отечества военных медиков, работающих в госпитале в парке «Патриот», и вручил им государственные и областные награды.

Сегодня в команде ковидного госпиталя более 700 медиков, в том числе около 440 военнослужащих. Это самый крупный объект в Подмосковье для размещения больных COVID-19 – одновременно он может принять свыше 1,4 тыс. пациентов. Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, и кислородом. Правительство Московской области организовало для врачей бесплатное проживание в пансионате «Солнечная Поляна», питание и трансфер.

С мая 2020 года здесь прошли лечение около 13,4 тыс. человек. Всякий раз, когда в регионе резко увеличивалось число заболевших ковидом, Минобороны РФ оперативно разворачивало койки в «Патриоте».

«Я очень благодарен министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу, потому что в самые критические моменты пандемии я обращался к нему и тут же получал помощь, – сказал Андрей Воробьёв. – Хочу поздравить с праздником наших врачей, которые на протяжении долгого времени здесь работают, помогают выздоравливать большому количеству людей. День защитника Отечества, как принято считать – мужской праздник. Но в наших рядах есть и прекрасные девушки. Это говорит о том, что защитником можно быть в разных ипостасях».

Ордена «За доблесть и мужество» удостоен подполковник медицинской службы, адъюнкт кафедры рентгенологии и радиологии Юрий Карамышев, который уже пятый раз в «Патриоте». Врач разработал свой способ эффективной диагностики легких с помощью ультразвукового тепловизора.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, разрешите поблагодарить вас за высокую оценку работы госпиталя в парке «Патриот». Хочу эту награду посвятить своему отцу – боевому офицеру, который отдал службе в вооруженных силах более 20 лет», – сказал Юрий Карамышев.

Благодарности губернатора Московской области получили Виктор Пустовалов – врач-эпидемиолог Одинцовской областной больницы, который отвечает за предотвращение возникновения внутрибольничной инфекции, и Анвар Темирбулатов – врач-терапевт, сердечно-сосудистый хирург Одинцовской областной больницы, работающий в «Патриоте» уже четвертую волну.

Также Андрей Воробьёв вручил благодарности преподавателям и курсантам военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, прикомандированным Министерством обороны Российской Федерации на помощь областным врачам:

– Эдгару Бегашвили – подполковнику медицинской службы, врачу высшей категории, кандидату медицинских наук, который является командиром медицинского отряда, направленного для лечения инфекционных больных;

– Александру Морозову – майору медицинской службы, слушателю 5 курса и Василию Рыбкину – капитану медицинской службы, который приезжает в «Патриот» четвертый раз, как и курсант 5 курса Олег Мироненко, сержант медицинской службы, работающий в «Патриоте» медицинским братом;

– Виктории Бириной – лейтенанту медицинской службы, слушателю ординатуры 1 курса. С больными коронавирусной инфекцией она «познакомилась» во время службы в Североморске и применяет полученный опыт в «Патриоте»;

– Надежде и Андрею Малаховым – старшим лейтенантам медицинской службы, слушателям ординатуры 1 курса. Супруги вместе работают в ковидном госпитале, в 2020 году заняли первые места в номинации «Лучший военный врач», а также показали лучший результат «Военно-медицинской эстафеты» при оказании неотложной помощи в одном из этапов конкурса «Армия-2019»;

– Даниилу Проскунову – лейтенанту медицинской службы, слушателю ординатуры 1 курса руководящего состава. Он трижды был в «Патриоте» и ранее уже получал благодарность губернатора Московской области;

– Александру Пузикову – рядовому медицинской службы, курсанту 5 курса, который работает медицинским братом в инфекционном отделении. В ковидном госпитале пятый раз;

– Марине Янушке – рядовому медицинской службы, курсанту 3 курса, приезжавшей в «Патриот» дважды, и Сергею Шурупову – майору медицинской службы, слушателю ординатуры 1 курса. До поступления в ординатуру в составе сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации он участвовал в оказании дружественной помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Сирии и Армении. Полученный опыт Сергей с успехом применяет при работе в медицинском отряде.

Благодарность губернатора получил и Адам Дударов – сержант медицинской службы, курсант 5 курса. «Я здесь уже 4 раз. Здесь я получаю важный практический опыт при работе с пациентами. Снабжение – на высшем уровне, у нас есть все необходимое, начиная от расходного материала, заканчивая препаратами», – сказал Адам Дударов.