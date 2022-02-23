В любой момент может быть ужесточен согласованный пакет санкций ЕС против РФ - МИД ФРГ
15:30 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Данный пакет может быть в любое время ужесточен», — сказала она. Касаясь вчерашней приостановки сертификации «Северного потока — 2», она отметила: «На национальном уровне мы также принимаем во внимание экономические последствия».
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