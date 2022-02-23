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В любой момент может быть ужесточен согласованный пакет санкций ЕС против РФ - МИД ФРГ

15:30 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Согласованные санкции ЕС против России в свете событий вокруг Донбасса могут быть ужесточены, ФРГ принимает во внимание возможные экономические последствия и для себя. Об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

«Данный пакет может быть в любое время ужесточен», — сказала она. Касаясь вчерашней приостановки сертификации «Северного потока — 2», она отметила: «На национальном уровне мы также принимаем во внимание экономические последствия».

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