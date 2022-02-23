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НОВОСТИ

В День защитника Отечества молодежь столицы возложила цветы к памятнику Александру Суворову

17:17 23.02.2022

Молодые москвичи возложили цветы к памятнику Александру Суворову на Суворовской площади в центре столицы.

По словам председателя московского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, юные горожане гордятся героическими страницами отечественной истории и великими военными подвигами своих предков.

«Молодежь Москвы вышла с инициативой возложить цветы к памятнику Александра Суворова - полководца, который известен не только храбростью и выдержкой, но и своей заботой о солдатах и верности Родине, о чем совершенно точно подчеркнул Президент в ходе своего обращения. Москва всегда помнит о тех, кто отдал жизни за мирное небо», - отмечает Драгунова.

В связи с эпидемиологическими нормами, цветы возлагали с соблюдением социальной дистанции, небольшими группами по два-три человека. По данным организаторов, в акции участвовали примерно 100 человек.

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