В День защитника Отечества молодежь столицы возложила цветы к памятнику Александру Суворову

17:17

Молодые москвичи возложили цветы к памятнику Александру Суворову на Суворовской площади в центре столицы.



По словам председателя московского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, юные горожане гордятся героическими страницами отечественной истории и великими военными подвигами своих предков.



«Молодежь Москвы вышла с инициативой возложить цветы к памятнику Александра Суворова - полководца, который известен не только храбростью и выдержкой, но и своей заботой о солдатах и верности Родине, о чем совершенно точно подчеркнул Президент в ходе своего обращения. Москва всегда помнит о тех, кто отдал жизни за мирное небо», - отмечает Драгунова.



В связи с эпидемиологическими нормами, цветы возлагали с соблюдением социальной дистанции, небольшими группами по два-три человека. По данным организаторов, в акции участвовали примерно 100 человек.