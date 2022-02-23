В отношении Шойгу, Вайно, Захаровой, Шувалова ЕС планирует ввести санкции - СМИ
18:20 23.02.2022 Источник: Интерфакс
"Среди физлиц, которые попадут под санкции ЕС, - господин Шойгу, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно", - пишет газета. Также, по ее информации, под санкциями окажутся высокопоставленные российские военачальники.
Кроме того, по данным европейских дипломатов, "санкции грозят Марии Захаровой" и высокопоставленным официальным лицам российских банков, в том числе Игорю Шувалову".
В санкционный список, по информации издания, также попадет "Агентство интернет-исследований", возглавляемое Евгением Пригожиным. По данным WSJ, в отношении этой организации "ранее официальные лица США уже применяли санкции за предположительное разжигание раскольнических настроений в ходе выборов в США в 2016 году".
Помимо вышеперечисленных людей, ЕС, по данным чиновников, применит точечные санкции еще в отношении около 20 лиц.
НОВОСТИ
- 18:50 23.02.2022
- Впервые с 2020 года курс доллара США превысил 81 руб.
- 17:20 23.02.2022
- Цены на газ не зависят от остановка сертификации «Северного потока — 2» - Еврокомиссия
- 17:17 23.02.2022
- В День защитника Отечества молодежь столицы возложила цветы к памятнику Александру Суворову
- 17:10 23.02.2022
- Заявления о нарушении суверенитета Украины «далекими от реальности» - МИД РФ
- 16:40 23.02.2022
- Впервые в 2022 году цена за газ в Европе превысила $1000 куб. м
- 16:30 23.02.2022
- Указ Зеленского о введение ЧП будет рассмотрен парламентом - Тимошенко
- 15:30 23.02.2022
- В любой момент может быть ужесточен согласованный пакет санкций ЕС против РФ - МИД ФРГ
- 15:20 23.02.2022
- На дискриминацию русскоязычных жителей Донбасса Австралия предпочла не обращать внимание - посол РФ
- 15:05 23.02.2022
- Андрей Воробьев поздравил военных медиков с Днем защитника Отечества
- 14:40 23.02.2022
- Украина получит от Великобритании гарантию по кредитам до $500 млн - Трасс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать