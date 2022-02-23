В отношении Шойгу, Вайно, Захаровой, Шувалова ЕС планирует ввести санкции - СМИ

18:20 Источник: Интерфакс

Евросоюз собирается ввести санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, представителя МИД РФ Марии Захаровой и председателя ВЭБ Игоря Шувалова, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных дипломатов в ЕС.



"Среди физлиц, которые попадут под санкции ЕС, - господин Шойгу, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно", - пишет газета. Также, по ее информации, под санкциями окажутся высокопоставленные российские военачальники.



Кроме того, по данным европейских дипломатов, "санкции грозят Марии Захаровой" и высокопоставленным официальным лицам российских банков, в том числе Игорю Шувалову".



В санкционный список, по информации издания, также попадет "Агентство интернет-исследований", возглавляемое Евгением Пригожиным. По данным WSJ, в отношении этой организации "ранее официальные лица США уже применяли санкции за предположительное разжигание раскольнических настроений в ходе выборов в США в 2016 году".



Помимо вышеперечисленных людей, ЕС, по данным чиновников, применит точечные санкции еще в отношении около 20 лиц.





