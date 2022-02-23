В Ростов-на-Дону прибыла колонна МЧС с гуманитарной помощью для эвакуированных из Донбасса
20:10 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Колонна из более чем 30 «Камазов» прибыла в Донской спасательный центр под Ростовом-на-Дону. Они доставили в регион 228 тонн гуманитарной помощи, которая будет распределена на пункты временного размещения.
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