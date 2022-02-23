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В Ростов-на-Дону прибыла колонна МЧС с гуманитарной помощью для эвакуированных из Донбасса

20:10 23.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобильная колонна Ногинского спасательного центра МЧС России с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей Донбасса прибыла в Ростов-на-Дону, передает корр. ТАСС.

Колонна из более чем 30 «Камазов» прибыла в Донской спасательный центр под Ростовом-на-Дону. Они доставили в регион 228 тонн гуманитарной помощи, которая будет распределена на пункты временного размещения.

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