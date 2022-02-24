РФ выступает за право народов Украины на самоопределение — Путин

08:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в обращении, посвященном началу специальной военной операции.

«В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», — сказал Путин.

При этом он напомнил о праве наций на самоопределение. «Ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь. В основе нашей политики — свобода», — сказал Путин, подчеркнув, что речь идет о свободе для всех «самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей». «И мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — заявил российский лидер.