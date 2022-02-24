Оперативное командование ВС Украины сообщает об ударах по штабам и аэродромам — «Гардиан»

08:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские аэродромы, военные штабы и командные центры подвергаются ударам крылатых и баллистических ракет. Об этом со ссылкой на оперативное командование ВС Украины сообщает в четверг газета «Гардиан».

«Украинское оперативное командование сообщает, что „удары с применением крылатых и баллистических ракет в настоящий момент осуществляются по командным центрам в Киеве“. Среди целей также аэродромы, военные штабы, сообщают в командовании», — написал на своей странице в «Твиттере» корреспондент «Гардиан» в Киеве Люк Хардинг.