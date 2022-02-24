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НОВОСТИ

Украина вводит военное положение на всей территории страны — Зеленский

08:40 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти вводят военное положение на всей территории государства. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы вводим военное положение на всей территории страны», — сказал глава государства в видео, размещенном в своем телеграм-канале.

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