Украина вводит военное положение на всей территории страны — Зеленский

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти вводят военное положение на всей территории государства. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы вводим военное положение на всей территории страны», — сказал глава государства в видео, размещенном в своем телеграм-канале.