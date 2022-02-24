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ВС РФ не наносят удары по городам Украины, военные цели поражаются точным оружием — МО РФ

09:00 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — заявили в ведомстве.

Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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