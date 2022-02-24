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ДНР наносит удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, заявил Басурин

09:05 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с утра в четверг наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) по всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Силы ДНР наносят удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, используя все доступные им средства поражения», — сказал он.

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