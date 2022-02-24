Российский рынок акций открылся снижением, сейчас торги приостановлены

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утренняя сессия на российском рынке акций началась со снижения индекса Мосбиржи на 9,65%, затем он ускорил снижение до 11,28%.

Так, по данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 2 787,11 пункта, но к 8:02 мск уменьшился до 2 736,65 пункта.

По данным Мосбиржи, сейчас торги на всех рынках приостановлены.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 4,66%, до $101,35 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 4,59% и торгуется на уровне $96,33 за баррель.