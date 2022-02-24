0
0
138
НОВОСТИ

Российский рынок акций открылся снижением, сейчас торги приостановлены

09:20 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утренняя сессия на российском рынке акций началась со снижения индекса Мосбиржи на 9,65%, затем он ускорил снижение до 11,28%.

Так, по данным на 07:00 мск, рублевый индикатор находился на уровне 2 787,11 пункта, но к 8:02 мск уменьшился до 2 736,65 пункта.

По данным Мосбиржи, сейчас торги на всех рынках приостановлены.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 4,66%, до $101,35 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 4,59% и торгуется на уровне $96,33 за баррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 24.02.2022
Весь блок западных стран, сформированный США — империя лжи, заявил Путин
0
40
10:05 24.02.2022
Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией
0
86
10:00 24.02.2022
США и их союзники дадут решительный ответ на действия РФ в отношении Украины — Байден
0
91
09:32 24.02.2022
Военная инфраструктура авиабаз Украины выведена из строя, средства ПВО подавлены — МО РФ
0
229
09:05 24.02.2022
ДНР наносит удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, заявил Басурин
0
232
09:00 24.02.2022
ВС РФ не наносят удары по городам Украины, военные цели поражаются точным оружием — МО РФ
0
236
08:40 24.02.2022
Украина вводит военное положение на всей территории страны — Зеленский
0
211
08:30 24.02.2022
Путин заявил, что РФ второй раз не допустит ошибки, ублажая Запад
0
295
08:27 24.02.2022
Оперативное командование ВС Украины сообщает об ударах по штабам и аэродромам — «Гардиан»
0
282
08:25 24.02.2022
РФ выступает за право народов Украины на самоопределение — Путин
0
263

Возврат к списку