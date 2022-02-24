Военная инфраструктура авиабаз Украины выведена из строя, средства ПВО подавлены — МО РФ
09:32 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз выведена из строя, украинские пограничники не оказывают сопротивления российским военным. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.
«Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя», — сказали в военном ведомстве.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
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