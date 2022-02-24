США и их союзники дадут решительный ответ на действия РФ в отношении Украины — Байден

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут единый и решительный ответ на действия России в отношении Украины. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении президента США Джо Байдена.

«Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности», — заявил американский лидер.