Весь блок западных стран, сформированный США — империя лжи, заявил Путин
10:20 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин назвал весь блок западных стран «сформированной США империей лжи».
«Сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи. Трудно с этим не согласиться, так оно и есть», — заявил Путин в специальном телеобращении.
Он подчеркнул при этом, что «США — великая страна, системообразующая держава», все сателлиты которой «не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но еще и копируют ее поведение, с восторгом принимают предлагаемые им правила». «Поэтому с полным на то основанием, уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, весь он целиком и есть та самая империя лжи», — сказал российский лидер.
Он напомнил об операциях США на Ближнем Востоке, в том числе в Ираке, отметив, что это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. «В этом ряду — и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток, — указал Путин. — Повторю: обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули».
Как признал глава российского государства, часто можно слышать, что политика — грязное дело. «Возможно. Но не настолько же. Не до такой же степени», — считает он.
Такое шулерское поведение, продолжил российский лидер, противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. «И где же здесь справедливость и правда? — поинтересовался он. — Одна лишь сплошная ложь и лицемерие».
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