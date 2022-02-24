Руководство ЕС решительно осуждает начатую РФ специальную военную операцию на Украине
11:00 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен выступили с осуждением начатой Россией в четверг специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении, которое они опубликовали на своих страницах в «Твиттере».
«Мы решительно осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти мрачные часы наши мысли с Украиной и невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые сталкиваются с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечем Кремль к ответственности», — написали они.
НОВОСТИ
- 11:32 24.02.2022
- Басурин заявил, что силы ДНР намерены выйти на административные границы Донецкой области
- 11:20 24.02.2022
- Сложившие оружие подразделения украинской армии не подвергаются ударам - Минобороны РФ
- 11:05 24.02.2022
- Глава ДНР заявил об уничтожении штаба ОСС в Донбассе
- 10:32 24.02.2022
- Зеленский призвал принудить Россию к миру
- 10:20 24.02.2022
- Весь блок западных стран, сформированный США — империя лжи, заявил Путин
- 10:05 24.02.2022
- Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией
- 10:00 24.02.2022
- США и их союзники дадут решительный ответ на действия РФ в отношении Украины — Байден
- 09:32 24.02.2022
- Военная инфраструктура авиабаз Украины выведена из строя, средства ПВО подавлены — МО РФ
- 09:20 24.02.2022
- Российский рынок акций открылся снижением, сейчас торги приостановлены
- 09:05 24.02.2022
- ДНР наносит удары по позициям ВСУ по всей линии соприкосновения, заявил Басурин
Комментировать
комментарии(1)
0 Ответить
Юрий 11:24 24.02.2022
Сателитам империи лжи :Ха-Ха!!!
Комментировать