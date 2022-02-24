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НОВОСТИ

Руководство ЕС решительно осуждает начатую РФ специальную военную операцию на Украине

11:00 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен выступили с осуждением начатой Россией в четверг специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в сообщении, которое они опубликовали на своих страницах в «Твиттере».

«Мы решительно осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти мрачные часы наши мысли с Украиной и невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые сталкиваются с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечем Кремль к ответственности», — написали они.

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комментарии(1)

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Юрий 11:24 24.02.2022

Сателитам империи лжи :Ха-Ха!!!

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