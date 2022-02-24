Зеленский призвал принудить Россию к миру
10:32 24.02.2022 Источник: РБК
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с лидерами США, ФРГ, Евросоюза, Польши и Великобритании. Об этом он сообщил в своем Twitter. Он сообщил о начале формирования «антипутинской коалиции».
«Призываю немедленно остановить Путина, войну против UA и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру», — написал президент Украины. РБК
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