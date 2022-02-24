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НОВОСТИ

Глава ДНР заявил об уничтожении штаба ОСС в Донбассе

11:05 24.02.2022 Источник: Интерфакс

Штаб Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе уничтожен, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) глава ДНР Денис Пушилин.

"По всей линии соприкосновения по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются, штаб ООС уничтожен", - сказал он.

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