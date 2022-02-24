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НОВОСТИ

Сложившие оружие подразделения украинской армии не подвергаются ударам - Минобороны РФ

11:20 24.02.2022 Источник: Интерфакс

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВСУ в массовом порядке покидают занимаемые позиции.

"Данные средств разведки показывают, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение", - заявили в Минобороны.

Подразделений украинской армии, сложившие оружие, не подвергаются ударам, также сообщили в Минобороны РФ.

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