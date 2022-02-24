Погранслужба Украины утверждает, что ВС Белоруссии участвовали в атаке украинской границы
12:00 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственная пограничная служба Украины утверждает, что в «атаке украинской границы» участвовали вооруженные формирования Белоруссии.
«Около 05:00 (06:00 мск) государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью», — утверждается в распространенном в четверг погранслужбой сообщении.
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