Россия приняла решение об операции на Украине, не спрашивая мнения Китая — МИД КНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти решили осуществить военную операцию на Украине самостоятельно, не спрашивая мнения Китая. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«РФ — крупная держава, она действует независимо и самостоятельно, руководствуясь собственными стратегическими решениями, — подчеркнула она на брифинге. — России не нужно спрашивать согласия Китая перед тем, как предпринимать какие-либо шаги».