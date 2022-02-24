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Россия приняла решение об операции на Украине, не спрашивая мнения Китая — МИД КНР

12:05 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти решили осуществить военную операцию на Украине самостоятельно, не спрашивая мнения Китая. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«РФ — крупная держава, она действует независимо и самостоятельно, руководствуясь собственными стратегическими решениями, — подчеркнула она на брифинге. — России не нужно спрашивать согласия Китая перед тем, как предпринимать какие-либо шаги».

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