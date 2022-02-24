В России выявили 132 998 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 132 998, до 15 928 568. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 136 433, до 12 972 661. Днем ранее в штабе сообщили о 179 203 вылечившихся. Доля выписанных пациентов увеличилась до уровня 81,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 762, до 348 578. Днем ранее было выявлено 785 смертей. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,19%, следует из данных штаба.