ЕС намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества — Боррель

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества в связи с ее военной операцией на Украине. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы получим (на экстренном саммите ЕС в четверг — прим. ТАСС) политическое поручение ввести самый жесткий пакет санкций когда-либо», — сказал он.

Как заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС введет санкции против стратегических секторов экономики РФ, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам.