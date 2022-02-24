Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом на брифинге в четверг заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — сказал он.