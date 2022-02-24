В ЛНР сообщают о двух сбитых украинских Су-24 вблизи поселков Смелое и Степовое

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два истребителя СУ-24 Вооруженных сил Украины сбиты около поселков Смелое и Степовое. Об этом сообщила в четверг Народная милиция Луганской Народной Республики.

«Сбито два Су-24 ВСУ вблизи поселков Смелое и Степовое», — говорится в сообщении.