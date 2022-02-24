В ЛНР сообщают о двух сбитых украинских Су-24 вблизи поселков Смелое и Степовое
13:05 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два истребителя СУ-24 Вооруженных сил Украины сбиты около поселков Смелое и Степовое. Об этом сообщила в четверг Народная милиция Луганской Народной Республики.
«Сбито два Су-24 ВСУ вблизи поселков Смелое и Степовое», — говорится в сообщении.
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