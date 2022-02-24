Украина просит Турцию закрыть для России Босфор и Дарданеллы

13:32 Источник: Эхо Москвы

Украина просит Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для России. Об этом сообщило посольство Украины в Анкаре в своем Твиттере.

В свою очередь, Росморречфлот сообщает о приостановке судоходства в Азовском море до особого распоряжения. Эхо Москвы