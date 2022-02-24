Украина просит Турцию закрыть для России Босфор и Дарданеллы
13:32 24.02.2022 Источник: Эхо Москвы
Украина просит Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для России. Об этом сообщило посольство Украины в Анкаре в своем Твиттере.
В свою очередь, Росморречфлот сообщает о приостановке судоходства в Азовском море до особого распоряжения. Эхо Москвы
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