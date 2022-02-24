Два гражданских судна попали под ракетный удар со стороны Украины в Азовском море
14:12 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два гражданских судна в Азовском море попали в четверг под ракетный удар со стороны украинского города Мариуполя, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
«В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны города Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Один из членов команды получил тяжелое ранение», — говорится в сообщении.
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