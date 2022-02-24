Цена нефти Brent превысила $104 за баррель впервые с августа 2014 года
14:32 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 8,13%, до $104,71 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 13:06 мск.
На 12:47 мск стоимость Brent росла на 7,49%, торгуясь на уровне $104,09 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $104 за баррель в августе 2014 года.
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 7,68%, до $99,17 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:08 мск.
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