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Пришло время приступить к жестким санкциям против РФ, включая отключения от SWIFT — Земан

15:00 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Чехии Милош Земан осудил военную операцию РФ на Украине и призвал к введению жестких антироссийских санкций, включая отключение банков от международной системы осуществления платежей SWIFT.

«Россия этими действиями (военной операцией на Украине — прим. ТАСС) допускает преступления против мира, — сказал Земан в четверг в телеобращении к жителям республики в связи с ситуацией на Украине. — Иррациональное решение руководства РФ причинит значительный ущерб самому российскому государству. Думаю, что пришло время приступить к более жестким санкциям, чем планировалась ранее. Это, прежде всего, санкции в сфере международной банковской сети SWIFT, что означало бы исключение РФ из [международной] платежной системы».

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