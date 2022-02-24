На Украине выдадут оружие всем желающим защитить ее суверенитет, заявил Зеленский
16:00 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будут выдавать оружие всем желающим защитить ее суверенитет.
«Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для зашиты нашей земли всем-всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет», — сказал он в четверг на брифинге.
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