На Украине выдадут оружие всем желающим защитить ее суверенитет, заявил Зеленский

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будут выдавать оружие всем желающим защитить ее суверенитет.

«Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для зашиты нашей земли всем-всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет», — сказал он в четверг на брифинге.