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НОВОСТИ

На Украине выдадут оружие всем желающим защитить ее суверенитет, заявил Зеленский

16:00 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будут выдавать оружие всем желающим защитить ее суверенитет.

«Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для зашиты нашей земли всем-всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет», — сказал он в четверг на брифинге.

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