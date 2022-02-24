Премьер Нидерландов призвал ввести санкции против президента и правительства РФ
16:12 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал ввести санкции против президента РФ Владимира Путина и правительства страны. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер.
«Нидерланды считают, что против [президента РФ Владимира] Путина должны быть введены максимальные санкции, — заявил Рютте журналистам. — Мы не находимся в конфликте с российским народом, мы должны нацелиться на Путина и его правительство».
НОВОСТИ
- 16:32 24.02.2022
- Лавров и Ван И считают, что причиной кризиса стал поощряемый США отказ Киева от «Минска-2»
- 16:00 24.02.2022
- На Украине выдадут оружие всем желающим защитить ее суверенитет, заявил Зеленский
- 15:32 24.02.2022
- Военный потенциал Украины должен быть нейтрализован — Песков
- 15:12 24.02.2022
- Эвакуация населения из ДНР приостанавливается — Пушилин
- 15:00 24.02.2022
- Пришло время приступить к жестким санкциям против РФ, включая отключения от SWIFT — Земан
- 14:32 24.02.2022
- Цена нефти Brent превысила $104 за баррель впервые с августа 2014 года
- 14:12 24.02.2022
- Два гражданских судна попали под ракетный удар со стороны Украины в Азовском море
- 14:00 24.02.2022
- Лукашенко заявил, что Минск предлагал Киеву связаться с руководством Минобороны РФ
- 13:32 24.02.2022
- Украина просит Турцию закрыть для России Босфор и Дарданеллы
- 13:20 24.02.2022
- В Белгородской области заявляют о шести эпизодах разрушений из-за снарядов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать