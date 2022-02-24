Премьер Нидерландов призвал ввести санкции против президента и правительства РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал ввести санкции против президента РФ Владимира Путина и правительства страны. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер.

«Нидерланды считают, что против [президента РФ Владимира] Путина должны быть введены максимальные санкции, — заявил Рютте журналистам. — Мы не находимся в конфликте с российским народом, мы должны нацелиться на Путина и его правительство».