В подмосковном Хотькове построят современный больничный комплекс
16:37 24.02.2022
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Фото Константина Семенца
«Встречался с жителями, нам говорили, что здесь нужна клиника, – рассказал губернатор Андрей Воробьёв. – Этот больничный комплекс мы построим весьма быстро – за 1,5 года. Раньше подобные объекты возводили, как минимум, в 2 раза дольше. Сейчас же используем все самые современные методики, в том числе, многое перенимаем у Министерства обороны. Их подход хорошо известен – качество и скорость».
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Иллюстрация пресс-службы правительства
Московской области
28 тыс. человек смогут получать здесь качественную и современную медицинскую помощь. Жителям станут доступны рентген, функциональная, эндоскопическая, стоматологическая диагностики. Откроются дополнительные кабинеты узких специалистов. В стационаре появятся новые отделения – терапевтическое, офтальмологическое, восстановительной медицины с водолечебницей. Будет также станция скорой помощи.
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