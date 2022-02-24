В подмосковном Хотькове построят современный больничный комплекс

16:37

Фото Константина Семенца



К концу следующего года в Хотькове Сергиево-Посадского округа построят современный больничный комплекс. Это сразу 3 трехэтажных корпуса: поликлиника на 450 мест, КДЦ и стационар на 60 коек. Работы идут в рамках президентского проекта.

«Встречался с жителями, нам говорили, что здесь нужна клиника, – рассказал губернатор Андрей Воробьёв. – Этот больничный комплекс мы построим весьма быстро – за 1,5 года. Раньше подобные объекты возводили, как минимум, в 2 раза дольше. Сейчас же используем все самые современные методики, в том числе, многое перенимаем у Министерства обороны. Их подход хорошо известен – качество и скорость».

Иллюстрация пресс-службы правительства

Московской области



Действующая в Хотькове больница давно устарела - первые корпуса построены еще 140 лет назад. Здесь нет кардиолога, гастроэнтеролога, КТ, МРТ. Чтобы пройти исследования, людям приходится ездить в Сергиев Посад – это около часа на общественном транспорте.

28 тыс. человек смогут получать здесь качественную и современную медицинскую помощь. Жителям станут доступны рентген, функциональная, эндоскопическая, стоматологическая диагностики. Откроются дополнительные кабинеты узких специалистов. В стационаре появятся новые отделения – терапевтическое, офтальмологическое, восстановительной медицины с водолечебницей. Будет также станция скорой помощи.