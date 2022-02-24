РФ получила отказ США от переговоров до начала операции на Украине — Захарова
17:12 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва получила отказ Вашингтона от переговоров до начала операции на Украине, заявила в четверг в эфире телеканала НТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США [Энтони Блинкена], в котором излагалось развернутое, достаточно в хамской манере, их нежелание вести с Россией переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция», — сказала она.
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