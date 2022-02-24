РФ получила отказ США от переговоров до начала операции на Украине — Захарова

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва получила отказ Вашингтона от переговоров до начала операции на Украине, заявила в четверг в эфире телеканала НТВ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США [Энтони Блинкена], в котором излагалось развернутое, достаточно в хамской манере, их нежелание вести с Россией переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция», — сказала она.