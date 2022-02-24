Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных массовых акциях

17:28

Московская прокуратура напомнила горожанам об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Представители надзорного ведомства отмечают, что в интернете распространяется информация о предстоящей 24 февраля акции в центре Москвы. "Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - сообщает прокуратура.

Также похожее предупреждение распространило и московское Главное управление МВД России.