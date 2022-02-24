0
0
37
НОВОСТИ

Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных массовых акциях

17:28 24.02.2022

Московская прокуратура напомнила горожанам об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Представители надзорного ведомства отмечают, что в интернете распространяется информация о предстоящей 24 февраля акции в центре Москвы. "Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано. В целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - сообщает прокуратура.

Также похожее предупреждение распространило и московское Главное управление МВД России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 24.02.2022
В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщили в администрации
0
88
17:12 24.02.2022
РФ получила отказ США от переговоров до начала операции на Украине — Захарова
0
145
17:00 24.02.2022
СМИ должны опираться на официальные российские источники по операции на Украине — РКН
0
154
16:37 24.02.2022
В подмосковном Хотькове построят современный больничный комплекс
0
156
16:32 24.02.2022
Лавров и Ван И считают, что причиной кризиса стал поощряемый США отказ Киева от «Минска-2»
0
217
16:12 24.02.2022
Премьер Нидерландов призвал ввести санкции против президента и правительства РФ
0
240
16:00 24.02.2022
На Украине выдадут оружие всем желающим защитить ее суверенитет, заявил Зеленский
0
243
15:32 24.02.2022
Военный потенциал Украины должен быть нейтрализован — Песков
0
330
15:12 24.02.2022
Эвакуация населения из ДНР приостанавливается — Пушилин
0
283
15:00 24.02.2022
Пришло время приступить к жестким санкциям против РФ, включая отключения от SWIFT — Земан
0
398

Возврат к списку