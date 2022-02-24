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В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщили в администрации

17:40 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в Киеве, жителей столицы просят срочно пройти в укрытия. Об этом в четверг сообщает Киевская горадминистрация.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что жители столицы могу укрыться в Киевском метрополитене, где в этих целях выделили четыре станции. «Друзья! Те четыре станции красной ветви метрополитена, где по организационным причинам не курсируют сейчас поезда, открыты для того, чтобы киевляне могли воспользоваться ими, как укрытием, в случае воздушной тревоги. Это станции: „Академгородок“, „Нивки“, „Святошин“ и „Житомирская“. Также сообщаю, что все станции киевского метро во время тревоги доступны для людей в любое время суток. Чтобы пересидеть опасность», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что метро продолжает работать, за исключением нескольких станций красной линии. Оплата за проезд сейчас не взимается, так как метрополитен может использоваться жителями города как бомбоубежище. В пресс-службе уточнили, что 46 станций могут работать в режиме укрытия.

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