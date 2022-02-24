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НОВОСТИ

В Киеве введен комендантский час

18:10 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в четверг о введении в городе комендантского часа.

«На сегодняшний момент я хочу сказать, что введен комендантский час и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет», — сказал Кличко в эфире телеканала «Украина-24», не уточнив, в какое время время будут действовать эти ограничения.

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