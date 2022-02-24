В Киеве введен комендантский час
18:10 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На сегодняшний момент я хочу сказать, что введен комендантский час и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет», — сказал Кличко в эфире телеканала «Украина-24», не уточнив, в какое время время будут действовать эти ограничения.
НОВОСТИ
- 19:30 24.02.2022
- Рекордный обвал за всю свою историю претепел российский рынок акций
- 19:25 24.02.2022
- В Литве введено чрезвычайное положение
- 19:15 24.02.2022
- К санкциям против России собирается присоединиться и Швейцария
- 19:00 24.02.2022
- Зеленский: Украина предлагает вернуться на путь к миру
- 18:47 24.02.2022
- Андрей Воробьев проверил ход строительства нового здания физмат-лицея в Сергиевом Посаде
- 17:40 24.02.2022
- В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщили в администрации
- 17:28 24.02.2022
- Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных массовых акциях
- 17:12 24.02.2022
- РФ получила отказ США от переговоров до начала операции на Украине — Захарова
- 17:00 24.02.2022
- СМИ должны опираться на официальные российские источники по операции на Украине — РКН
- 16:37 24.02.2022
- В подмосковном Хотькове построят современный больничный комплекс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать