Зеленский: Украина предлагает вернуться на путь к миру

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина предлагает вернуться на путь к миру, заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский.

«Мы подчеркиваем, что не Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.