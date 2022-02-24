К санкциям против России собирается присоединиться и Швейцария

19:15 Источник: Интерфакс

Швейцария собирается перенять санкции, наложенные Евросоюзом на Россию в связи с действиями России в отношении Украины, заявил президент конфедерации Иньяцио Кассис.

"Список европейских санкций будет перенят", - сказал он в четверг журналистам.

Евросоюз официально объявил о введении санкций против ряда российских руководителей, депутатов Госдумы и финансовых учреждений. Речь идёт о мерах, принятых Евросоюзом в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.