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НОВОСТИ

В Литве введено чрезвычайное положение

19:25 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейм (парламент) Литвы ввел в стране режим чрезвычайного положения, утвердив соответствующий декрет президента Гитанаса Науседы. Решение было принято в четверг единогласно на специально созванной внеочередной сессии законодательного собрания.

«Чрезвычайное положение вводится в cвязи с действиями Российской Федерации, которые угрожают первостепенным интересам национальной безопасности Литвы, надежному контролю и охране государственной границы, являющейся частью внешних границ ЕС», — отмечается в документе.

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