В Литве введено чрезвычайное положение

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейм (парламент) Литвы ввел в стране режим чрезвычайного положения, утвердив соответствующий декрет президента Гитанаса Науседы. Решение было принято в четверг единогласно на специально созванной внеочередной сессии законодательного собрания.

«Чрезвычайное положение вводится в cвязи с действиями Российской Федерации, которые угрожают первостепенным интересам национальной безопасности Литвы, надежному контролю и охране государственной границы, являющейся частью внешних границ ЕС», — отмечается в документе.