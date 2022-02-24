В Литве введено чрезвычайное положение
19:25 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Чрезвычайное положение вводится в cвязи с действиями Российской Федерации, которые угрожают первостепенным интересам национальной безопасности Литвы, надежному контролю и охране государственной границы, являющейся частью внешних границ ЕС», — отмечается в документе.
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