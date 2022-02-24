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НОВОСТИ

Рубль продолжает дешеветь по отношению к евро и доллару

19:50 24.02.2022 Источник: Интерфакс

Доллар и евро вновь уверенно растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером; рубль ускорил падение к бивалютной корзине в ожидании объявления западными странами анонсированных ранее новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 86,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,73 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее в ходе торгов доллар дорожал до уровня 89,6 руб./$1 (+8,44 рубля к предыдущему закрытию), зафиксировав новый исторический максимум. Евро стоил 96,65 руб./EUR1, подорожав на 4,95 рубля. Ранее евро достигал 99,99 руб./$1 впервые с 16 декабря 2014 года (+8,29 рубля к предыдущему закрытию). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,38 рубля - до 91,282 рубля.

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