Путин заявил, что российскому бизнесу нужно обеспечить больше свободы

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заверил бизнес, что предпринимателям, работающим в стране, будет обеспечена большая свобода.

«Со стороны правительства, власти в самом широком смысле слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы», — сказал Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.