0
0
148
НОВОСТИ

Путин заявил, что российскому бизнесу нужно обеспечить больше свободы

20:00 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заверил бизнес, что предпринимателям, работающим в стране, будет обеспечена большая свобода.

«Со стороны правительства, власти в самом широком смысле слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы», — сказал Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 24.02.2022
Джонсон предложил Зеленскому и его кабинету убежище, если понадобится
0
21
20:54 24.02.2022
Сбербанк работает в штатном режиме
0
32
20:27 24.02.2022
ВС РФ вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал
0
114
20:10 24.02.2022
На неразрешенной акции в центре Москвы более 50 задержанных - ТАСС
0
126
19:50 24.02.2022
Рубль продолжает дешеветь по отношению к евро и доллару
0
169
19:30 24.02.2022
Рекордный обвал за всю свою историю претерпел российский рынок акций
0
202
19:25 24.02.2022
В Литве введено чрезвычайное положение
0
185
19:15 24.02.2022
К санкциям против России собирается присоединиться и Швейцария
0
201
19:00 24.02.2022
Зеленский: Украина предлагает вернуться на путь к миру
0
267
18:47 24.02.2022
Андрей Воробьев проверил ход строительства нового здания физмат-лицея в Сергиевом Посаде
0
185

Возврат к списку