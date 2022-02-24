На неразрешенной акции в центре Москвы более 50 задержанных - ТАСС

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50 человек задержаны в центре Москвы на несанкционированной акции против военной операции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время в центре Москвы задержаны более 50 человек», — сказал собеседник агентства.