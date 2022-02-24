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НОВОСТИ

ВС РФ вышли к Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал

20:27 24.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование рейдовых отрядов и воздушного десанта позволило обеспечить выход российских войск к городу Херсону, сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон», — сказал Конашенков.

По его данным, это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.

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