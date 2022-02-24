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НОВОСТИ

Сбербанк работает в штатном режиме

20:54 24.02.2022

Сбербанк работает в обычном режиме, сообщил СМИ представитель банка.

«Сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме», – сообщили в кредитной организации.

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