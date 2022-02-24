Джонсон предложил Зеленскому и его кабинету убежище, если понадобится

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания будет готова оказать всю необходимую поддержку и предоставить убежище членам правительства Украины и его главе Владимиру Зеленскому в случае, если они решат покинуть территорию страны. Об этом заявил в четверг премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин парламента.

«Конечно, мы готовы оказать всю возможную поддержку — логистическую и иную. Британия всегда так поступала в отношении правительств в изгнании. Сегодня утром я как раз говорил президенту Зеленскому, что ему и его кабинету может понадобиться безопасное убежище», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, сможет ли в Великобритании работать украинское правительство в изгнании, если украинские войска «окажутся разбиты» в противостоянии с РФ.